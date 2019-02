Ter Mors geniet ondanks bijrol in Thialf

Aftredend wereldkampioene Jorien ter Mors (29) heeft bij de WK sprint in Heerenveen vrede met haar rol als toeschouwer. ,,Ik ben deze winter met mijn eigen dingen bezig”, zegt de drievoudig olympisch schaatskampioene nuchter. Dan doelt ze vooral op haar langdurige en intensieve revalidatieproces na haar onvermijdelijke knieoperatie in de herfst van 2018. ,,Daar ben ik heel druk mee. Elke dag, ja, want die knie zit er ook elke dag.”

Ter Mors had bij het begin van dit seizoen geen andere keus meer. Door een chronisch ontstoken kniepees en extra botvorming bij de knieschijf was pijn zowel op de schaatsbaan als in het normale leven min of meer gewoon geworden. Slapeloze nachten waren eerder regel dan uitzondering. Een operatie kon niet langer uitblijven. Een post-olympisch seizoen is dan nog een geluk bij een ongeluk. Als je als topschaatsster dan toch onder het mes moet, dan maar in de eerste opbouwwinter naar de volgende Olympische Spelen.

,,In principe is alles goed verlopen”, vertelt Ter Mors, die in december ondanks haar inactieve jaar een nieuw contract tot 2020 ondertekende bij Team IKO. ,,Ik zit al wel weer op de fiets, maar ben nog niet aan schaatstraining toegekomen. Dat mag pas weer als mijn knie weer goed genoeg is en als de pijn weg is. Een echte trainingsplanning heb ik niet. Het is allemaal afhankelijk van hoe die knie reageert en herstelt. Die knie bepaalt de voortgang in het hele revalidatieproces.”

Ter Mors, olympisch kampioene op de 1000 meter, wil komend seizoen ,,sterker dan ooit” terugkomen. ,,Dat is wel de bedoeling, ja. Maar voorlopig ga ik stap voor stap te werk. Of ik positief ben gestemd? Natuurlijk, ik zal wel moeten. Als ik negatief ben, komt er ook geen positief resultaat uit.”

Haar bijrol in Thialf neemt Ter Mors deze keer voor lief. ,,Voor mij is dit WK sprint niet extra moeilijk om vanaf de tribune te bekijken. Ik heb bewust die keuze gemaakt om me te laten opereren. Dan weet je dat je dit jaar niet zal winnen. Ik vind het mooi om erbij te zijn. Ik houd van schaatsen. Of het kriebelt? Het kriebelt altijd bij mij, omdat ik schaatsen zo mooi vind.”