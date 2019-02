Titel maar geen WK voor kunstrijdster Wories

Niki Wories heeft zondag op de Challenge Cup in Den Haag de Nederlandse titel kunstrijden veroverd. De vreugde daarover zal niet groot zijn geweest bij de Almeerse, want ze slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de wereldtitelstrijd van volgende maand in Japan. Wories had nog een goede score nodig op de vrije kür, maar schoot tekort.

Kyarha van Tiel voldeed wel aan de eis. De Rotterdamse had juist een goede oefening op de korte kür nodig om aan de eisen van de internationale schaatsbond ISU te voldoen en slaagde zaterdag met glans. De selectiecommissie van de KNSB buigt zich nu over haar uitzending.

In de eindrangschikking van de Challenge Cup bezette Wories de zevende plaats met een eindscore van 143,40. De zege was voor de Japanse Rika Kihira: 208,34. Ze deelde het podium met de Amerikaanse Starr Andrews (187,69) en de Japanse Wakaba Higuchi (186,34), de nummer twee van de WK van vorig jaar.