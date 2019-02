Van der Mark net naast podium in tweede race

Motorracer Michael van der Mark is bij de tweede race in het WK Superbike op het Australische Phillip Island net naast het podium geëindigd. De Spanjaard Alvaro Bautista, overgekomen van de MotoGP, was net als een dag eerder in zijn debuutrace oppermachtig.

Van der Mark was zaterdag in de openingsrace van het seizoen nog als vijfde over de finish gekomen. Toen was hij 19 seconden langzamer dan Bautista. Zondag was het gat 16 seconden. Viervoudig wereldkampioen Superbike Jonathan Rea eindigde net als zaterdag als tweede, op 12 seconden van de Spanjaard. Ook de Brit Leon Haslam bleef Van der Mark nog voor.

In het klassement staat Van der Mark vijfde met 29 punten. Bautista gaat aan de leiding met 62 punten.