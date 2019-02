WK-goud Koelizjnikov, brons voor Nuis

Kjeld Nuis heeft bij de WK sprint in Heerenveen, gewonnen door de Rus Pavel Koelizjnikov, de bronzen medaille veroverd. De Zuid-Hollandse schaatser klom dankzij een sterke 1000 meter, met ritwinst in een tijd van 1.07,80, van de vierde naar de derde plaats in het eindklassement na vier afstanden. Het zilver was voor de Japanner Tatsuya Shinhama.

Koelizjnikov reed in de laatste rit tegen Kai Verbij de tweede tijd (1.08,62). Daarmee stelde hij zijn derde wereldtitel veilig. Hij was eerder in 2015 en 2016 de beste sprinter van de wereld.