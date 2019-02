Bertens nu zevende, Haase zakt vier plaatsen

Kiki Bertens is op de wereldranglijst naar de zevende plaats gestegen. Dat is de hoogste positie ooit voor de beste Nederlandse tennisster.

Bertens verloor vorige week al in de tweede ronde van het toernooi van Dubai. De pupil van coach Raemon Sluiter ging desondanks de Duitse Angelique Kerber, die strandde in de derde ronde, voorbij. In de top van de lijst zijn verder weinig wijzigingen. De Japanse Naomi Osaka is nog steeds de nummer één.

Bij de mannen leverde Robin Haase, die vorige week niet in actie kwam, vier posities in. De 31-Hagenaar is nu de mondiale nummer 62. De Serviër Laslo Djere is dankzij toernooiwinst in Rio de Janeiro 53 plaatsen gestegen en neemt nu de 37e plaats in. De Moldaviër Radu Albot, winnaar in Delray Beach, boekte dertig posities winst en is nu 52e.

De Serviër Novak Djokovic blijft bij de mannen de ranglijst aanvoeren.