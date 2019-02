Federer begint missie Dubai met stroeve zege

Tennisgrootheid Roger Federer waagt in Dubai een nieuwe poging zijn honderdste toernooi te winnen. De Zwitser begon die missie stroef; hij had in de eerste ronde drie sets nodig om de Duitser Philipp Kohlschreiber uit te schakelen: 6-4 3-6 6-1.

De twintigvoudig grandslamwinnaar won het tennistoernooi van Dubai al zeven keer. Federer speelde maandag zijn eerste partij na de Australian Open, waarin hij niet verder kwam dan de vierde ronde.

Op papier had Federer weinig te duchten van Kohlschreiber, want de Zwitser had alle dertien voorgaande onderlinge duels gewonnen. Toch maakte de Duitser het Federer nog knap lastig. Hij won de tweede set en dwong een derde bedrijf af. Daarin was Federer ouderwets oppermachtig.