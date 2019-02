Golfer Luiten klimt verder op wereldranglijst

Golfer Joost Luiten is verder gestegen op de wereldranglijst. De Nederlandse prof klom op de nieuwe ranking van plaats 71 naar 66. Hij verdiende de nodige punten met zijn gedeelde tiende plaats afgelopen zondag in het WGC – Mexico Championship. Die klassering leverde hem bovendien een cheque op van 142.000 euro.

De Bleiswijker heeft als doel gesteld dit jaar terug te keren in de top 50 van de wereld, want dan is hij sowieso verzekerd van deelname aan de Majors. Hij stond aan het begin van dit jaar nog op de 111e plaats, maar is door zijn goede resultaten in het Abu Dhabi Championship (derde), Saudi International (zesde) en Mexico op de goede weg.

Luiten reist van Mexico naar Oman, waar hij deze week zijn titel verdedigt in het Oman Open.

De Amerikaan Dustin Johnson, die het toernooi in Mexico won en 1,5 miljoen euro opstreek, steeg op de wereldranglijst naar de tweede plek. Hij hijgt de Engelse lijstaanvoerder Justin Rose in de nek.