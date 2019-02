Sunweb met twee Nederlanders naar Omloop

Wielerploeg Sunweb doet zaterdag met twee Nederlandse wielrenners mee aan Omloop het Nieuwsblad, traditioneel de openingskoers van het Vlaamse klassiekerseizoen. Roy Curvers en Martijn Tusveld maken deel uit van het team dat verder bestaat uit de Denen Asbjørn Kragh Andersen, Søren Kragh Andersen en Casper Pedersen, de Belg Jan Bakelants en de Australiër Michael Matthews.

,,Matthews is onze kopman. We verwachten dat hij in de finale een rol kan spelen”, aldus ploegleider Marc Reef. ,,Pedersen en Andersen zullen hem in de beslissende fase moeten ondersteunen. Matthews zal de race van vorig jaar meenemen als ervaring. Een crash maakte een einde aan zijn race en voorkwam dat hij bij de eerste groep kon blijven.”

Matthews liep bij die val een klein breukje in zijn schouder op en miste daardoor de Italiaanse eendagskoers Strade Bianche.