Tennisser Albot zorgt voor Moldavische primeur

Voor het eerst heeft een tennisser uit Moldavië een ATP-toernooi op zijn naam geschreven. De primeur ging zondag (plaatselijke tijd) in Delray Beach naar Radu Albot. De 29-jarige speler overleefde in de finale tegen de Engelsman Daniel Evans drie wedstrijdpunten: 3-6 6-3 7-6 (7). De wedstrijd nam bijna drie uur in beslag.

De 28-jarige Evans had ook voor het eerst een toernooi op het hoogste niveau kunnen winnen. Hij maakte tien maanden geleden zijn rentree nadat hij een jaar was geschorst voor het gebruik van cocaïne.