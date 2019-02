Verstappen woensdag en vrijdag in actie

Max Verstappen komt tijdens de tweede testweek voor het nieuwe seizoen in de Formule 1 woensdag en vrijdag in actie. Zijn Franse ploeggenoot Pierre Gasly verschijnt dinsdag en donderdag op het circuit in Barcelona.

In de testweken in Spanje gaat het vooral om zoveel mogelijk ronden te rijden en data te verzamelen over de nieuwe wagen RB15, met daarin een motor van Honda.

Verstappen kwam vorige week maandag tijdens de eerste testdag tot 128 ronden en twee dagen later noteerde hij 109 ronden.