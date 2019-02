Abdul-Jabbar veilt vier NBA-ringen

De legendarische oud-basketballer Kareem Abdul-Jabbar heeft vier van zijn zes kampioensringen uit de NBA ter veiling aangeboden. De opbrengst gaat ,,grotendeels” naar zijn eigen Skyhook Foundation, een liefdadigheidsinstelling die kinderen in hun ontwikkeling helpt op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

Abdul-Jabbar (71) is nog altijd de topscorer aller tijden van de Noord-Amerikaanse profliga. De zesvoudige NBA-kampioen heeft zijn ringen te koop aangeboden die hij in 1980, 1985, 1987 en 1988 won met Los Angeles Lakers. Hij heeft tevens nog wat andere persoonlijke NBA-souvenirs in de aanbieding gedaan.

De veiling loopt tot zaterdag. Het hoogste bod is voorlopig 85.000 dollar (circa 75.000 euro) op de NBA-ring uit 1985.