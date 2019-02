Gasly begint tweede testweek met tweede tijd

Pierre Gasly, de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, heeft de eerste dag van de tweede testweek van de Formule 1 in Barcelona afgesloten met de tweede tijd van de dag. De Fransman zette met zijn Red Bull in de middag 1.17,715 op de klok en was daarmee 0,210 seconde sneller dan Ferrari-coureur Sebastian Vettel.

De snelste tijd van de dag werd in de namiddag verrassend gereden door Lando Norris. De 19-jarige Brit klokte onder toeziend oog van voormalig McLaren-coureur Fernando Alonso 1.17,709. McLaren kende vorig seizoen een matig seizoen met Alonso en de Belg Stoffel Vandoorne. Het team rijdt komend seizoen met Norris en Carlos Sainz jr.

Gasly reed met de Red Bull in de ochtend- en middagsessie in totaal 136 ronden. Dat was het meeste van alle coureurs dinsdag. Max Verstappen komt woensdag weer in actie.

De testdag was volgens Gasly vooral bedoeld om te leren hoe de wagen reageert. ,,We hebben veel testen met de aerodynamica gedaan. Dat is ook goed voor mij, omdat ik zo gewend aan de wagen kan raken.”

,,Het gaat steeds beter, maar we hebben nog veel werk te doen”, zei Gasly over de wagen met de nieuwe Honda-motor. ,,De snelheid was goed, maar we moeten naar onszelf blijven kijken. De potentie is er.” Hoofdengineer Guillaume Rocquelin van Red Bull zei dat in de middag ook op de prestatie van de wagen is gelet. ,,Woensdag zullen we meer naar de race-voorbereiding gaan kijken.”

Mercedes-coureur Valtteri Bottas kende een teleurstellende dag. De Fin viel al meteen in zijn eerste rondje in de middagsessie stil door een probleem met de oliedruk, zo meldde het team. Pas in het slotkwartier van de testdag lukte het Bottas alsnog om zeven rondjes te rijden.