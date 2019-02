Harden bij rentree onder dertig punten

Basketballer James Harden heeft zijn rentree bij Houston Rockets gevierd met een zege op Atlanta Hawks (119-111). De grote vedette van de thuisploeg is hersteld van een nekblessure die hem een kleine week aan de kant heeft gehouden.

Harden maakte 28 punten en moest een mooie serie beƫindigen. In zijn vorige 32 optredens was hij minimaal goed voor dertig punten. Met een gemiddelde van 36,3 punt per wedstrijd is hij nog wel de topschutter van dit seizoen in de NBA.

Zonder Harden waren de Rockets zaterdag nog te sterk voor Golden State Warriors, de koploper in de Western Conference: 118-112.