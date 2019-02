Herlings ontbreekt zeker bij opening MXGP

Motorcrosser Jeffrey Herlings ontbreekt definitief bij de seizoensopening in de MXGP aanstaand weekend in Argentinië. De wereldkampioen in de koningsklasse had in januari bij een trainingsongeluk een breuk in zijn rechtervoet opgelopen. Herlings heeft een complexe voetoperatie ondergaan. Hij moet op 11 maart op controle, waar de rest van het revalidatieproces wordt besproken.

,,Helaas mis ik de race in Argentinië. Ik denk dat dat vorig jaar een van mijn beste races van het seizoen was”, zegt Herlings in een persverklaring van het team. ,,Het is daarnaast een van mijn favoriete circuits.”

De motorcrosser laat weten dat hij door het gips niet veel kan voelen aan zijn voet, maar dat het genezingsproces goed gaat. ,,Ik kijk ernaar uit dat over een paar weken een aantal pinnen uit de voet gehaald worden.”

Volgens sportdirecteur Joël Smets van KTM Motorsport gaat het bij Herlings niet om een ‘simpele’ blessure als een sleutelbeenbreuk. ,,Het is heel ingewikkelde blessure die we goed in de gaten moeten houden. De voet van een motorcrosser krijgt veel druk te verduren met alle bulten en sprongen. We zijn dus heel voorzichtig en weten over enkele weken hopelijk hoe het met zijn herstel gaat. Natuurlijk zullen we hem missen in Argentinië.”

Herlings greep afgelopen seizoen voor het eerst de titel in de MXGP. Dat deed hij met overmacht, door zeventien van de negentien Grands Prix op zijn naam te schrijven.