Schippers heeft last van rug na val van trap

Dafne Schippers verschijnt komend weekeinde niet geheel fit aan de start van de Europese kampioenschappen indoor in Glasgow. De Nederlandse viel zaterdag van de trap en heeft nu een pijnlijke rug, vertelde ze dinsdag op sportcentrum Papendal.

Schippers doet in Schotland mee aan de 60 meter. Vorige week woensdag eindigde ze bij een indoorwedstrijd in Düsseldorf nog als derde op die afstand.

Volgens Schippers is haar deelname in principe niet in gevaar, maar risico wil de Utrechtse niet nemen. ,,Ik ben er zo goed als klaar voor. Ik heb nog wel wat hobbeltjes te nemen. Ik hoop fit genoeg te zijn om te kunnen starten”, zei ze. ,,Eerst leek ik niet zoveel over te hebben gehouden aan die val, maar tijdens de training van de start is het in mijn rug geschoten. Ik blijf altijd van het positieve uitgaan. We gaan het van dag tot dag bekijken.”