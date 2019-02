Hassan loopt halve marathon Berlijn

Atlete Sifan Hassan loopt op 7 april de halve marathon van Berlijn. Dat heeft haar management Global Sports Communication bevestigd. Hassan debuteerde vorig jaar op de halve marathon en liep in Kopenhagen meteen een Europees record: 1.05.15. Het wereldrecord over 21,1 kilometer is met 1.04.51 in handen van de Keniaanse Joyciline Jepkosgei.

Hassan liet deze winter het indoorseizoen schieten. Wel neemt ze eind maart deel aan het WK veldlopen in het Deense Aarhus. Twee weken geleden liep ze in Monaco nog een wereldrecord op de 5 kilometer op de weg. Op de WK, in het najaar in Doha, mikt ze op deelname aan de 5000 en 10.000 meter.