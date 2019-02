Knegt werkt thuis verder aan herstel

Shorttracker Sjinkie Knegt is weer thuis. Hij verliet woensdag het Brandwondencentrum in het Groningse Martini Ziekenhuis. De brandwonden die hij op 10 januari opliep bij het aansteken van een houtkachel zijn zo ver genezen, dat hij thuis in Bantega verder mag herstellen. Dat proces duurt nog wel enkele maanden, zo liet schaatsbond KNSB weten.

Knegt zei bijzonder blij te zijn. ,,Wie mij een beetje kent, weet dat zeven weken in een ziekenhuis oneindig lang aanvoelen. Maar mijn verblijf in het ziekenhuis is goed verlopen. Ik ben uitstekend verzorgd door het team van het Brandwondencentrum. Mijn dank aan hun is groot.”

Hij is optimistisch over zijn verdere herstel. Bovendien hebben de vele blijken van medeleven Knegt gesterkt. ,,Ik ben echt overrompeld door alle kaarten, berichten en andere steunbetuigingen van alle mensen. Dat heeft me goed gedaan en het helpt me om te werken aan mijn come-back.”