Nadal overtuigt in Acapulco

Rafael Nadal heeft in zijn eerste tenniswedstrijd sinds zijn nederlaag in de finale van de Australian Open een goede indruk achter gelaten. De Spaanse nummer twee van de wereld was in Acapulco te goed voor de Duitser Mischa Zverev: 6-3 6-3.

Nadal trok zich vorig jaar op het laatste moment terug voor het toernooi van Acapulco. Een jaar eerder bereikte hij de finale maar toen ging de toernooizege naar de Amerikaan Sam Querrey.

Voor een plaats in de kwartfinales neemt Nadal het nu op tegen Nick Kyrgios. De Australiër won met 6-3 7-5 van de Italiaan Andreas Seppi.

Nadal verloor eind januari de eindstrijd van de Australian Open van de Serviër Novak Djokovic (6-3 6-2 6-3).