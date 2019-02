New York Knicks hebben vertrouwen terug

De New York Knicks weten in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA weer wat winnen is. Na de zege van 130-118 van zondag op de San Antonio Spurs werd dinsdag (plaatselijke tijd) ook Orlando Magic verslagen. Het duel eindigde in 108-103.

De Knicks hadden voorafgaand aan de duels met San Antonio Spurs en Orlando Magic liefst achttien duels voor eigen publiek verloren.

Emmanuel Mudiay nam negentien punten voor zijn rekening van New York. Aaron Gordon en Nikola Vucevic kwamen bij Orlando allebei tot 26 punten. Voor Orlando Magic was het de derde nederlaag in de laatste elf duels.

Toronto Raptors zette Boston Celtics met 118-95 aan de kant. De Denver Nuggets waren te sterk voor Oklahoma City Thunder : 121-112.