Oranje-teamsprinters favoriet op WK

De Nederlandse teamsprinters verdedigen op de eerste dag van de WK baanwielrennen hun vorig jaar in Apeldoorn veroverde titel. In wisselende samenstellingen wonnen ze afgelopen winter ook alle wereldbekerwedstrijden. Roy van den Berg, Matthijs Büchli, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen zijn topfavoriet woensdagavond in de BGZ Arena van het Poolse Pruszkow.

Van den Berg is de starter, Lavreysen de tweede man terwijl Büchli en Hoogland elkaar afwisselen als de derde renner, de enige die de volle drie ronden afwerkt. Omdat Büchli de dag erna zijn zinnen heeft gezet op het onderdeel keirin ligt het voor de hand dat bondscoach Hugo Haak hem slechts een van de – normaal gesproken – drie races opstelt.

Vanaf de EK van vorig jaar moeten er ook punten worden veroverd voor olympische kwalificatie. De mannen hoeven zich geen zorgen te maken, voor de vrouwen is goed presteren in Pruszkow belangrijk om goed zicht op Tokio 2020 te houden. Kyra Lamberink, Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx zijn de rensters die dat moeten doen.