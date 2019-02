Sirotkin reserve achter Ricciardo bij Renault

Het Formule 1-team van Renault heeft Sergej Sirotkin aangewezen als reservecoureur. De 23-jarige Rus, die vorig jaar reed als wedstrijdrijder voor Williams, is de eventuele vervanger van Max Verstappens oude ploeggenoot Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg.

Sirotkin, die met SMP Racing ook het WK endurance rijdt komend seizoen, kende bij Williams een teleurstellend debuutjaar in de Formule 1. De Britse renstal verzamelde slechts 7 WK-punten, waarvan 1 behaald door de Rus.

Hij keert nu terug bij de Franse stal. Voor Renault was hij in 2017 al een jaar reserve en het jaar daarvoor was hij testrijder.