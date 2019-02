Teamsprinters snellen in toptijd naar WK-goud

De Nederlandse teamsprinters hebben bij de WK baanwielrennen in Pruszkow opnieuw het goud veroverd. De titelverdediger was in de finale te sterk voor Frankrijk. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland snelden naar een buitengewoon goede tijd van 41,923, waarmee ze nog geen tiende van het wereldrecord bleven. Dat staat sinds 2013 op naam van Duitsland en werd gereden op hoogte in Mexico.

De Fransen, met onder anderen veelvoudig wereldkampioen Grégory Bauge, kwamen na drie ronden uit op 42,889. Eerder had Rusland ten koste van Duitsland het brons veroverd.

Nederland was op de BGZ Arena van het nabij Warschau gelegen Pruszkow drie keer veruit de snelste. In de kwalificaties bleef de ploeg met een tijd van 42,574 als enige onder de 43 seconden. In de eerste ronde, met grootmacht Groot-Brittannië als kansloze tegenstander, ging het weer sneller: 42,436. In die race nam Matthijs Büchli de plaats van Hoogland in.

Nederland werd vorig jaar wereldkampioen in Apeldoorn en Europees kampioen in Glasgow. Ook won het alle vier de wereldbekerwedstrijden waar de ploeg aan de start stond deze winter.

Het goud voor de teamsprinters betekende de tweede medaille voor Nederland op de eerste dag van de WK. Eerder had Kirsten Wild het zilver gepakt op het onderdeel scratch. Bij de vrouwen strandden de teamsprintsters in de eerste ronde.