Teamsprintsters als zesde naar eerste ronde

Kyra Lamberink en Laurine van Riessen hebben bij de WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow de zesde tijd neergezet in de kwalificaties van de teamsprint. Het Nederlandse duo kwam uit op een tijd van 33,365, ruim acht tienden langzamer dan Australië. De beste acht teams gaan door, maar door de lage klassering krijgt Nederland in de eerste ronde meteen te maken met titelverdedigster Duitsland.

Vorig jaar werden Lamberink en Shanne Braspennincx nog tweede bij de WK in Apeldoorn. De winnaar van de race tussen Nederland en Duitsland plaatst zich, afhankelijk van de tijd, voor de finale of voor de strijd om het brons.