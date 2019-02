Verstappen actief in derde test, Vettel crasht

Max Verstappen is zijn derde testdag op het circuit in Barcelona goed begonnen. De Nederlandse Formule 1-coureur reed in de ochtendsessie 69 ronden in zijn RB15. Alleen Daniel Ricciardo (72) en Valtteri Bottas (75) reden vaker het circuit af.

Met een snelste ronde van 1.18,395 had Verstappen de derde tijd. Carlos Sainz van McLaren noteerde veruit de snelste ronde van de ochtend. De 24-jarige Spanjaard klokte 1.17,144. Hij bleef Sebastian Vettel (1.18,195) voor.

De Duitse coureur kwam tot 40 ronden en crashte met zijn Ferrari. Vettel vloog uit de baan en reed een bandenstapel in. Hij kwam er ongeschonden uit maar zijn wagen niet.

In de testperiode op het Circuit de Catalunya in Barcelona gaat het vooral om zoveel mogelijk ronden te rijden en data te verzamelen over de nieuwe wagen. Verstappen had vorige week maandag zijn eerste testdag en haalde in totaal 128 ronden in zijn RB15, waarin een nieuwe motor van Honda zit. Twee dagen later kwam de 21-jarige Nederlander tot 109 ronden.