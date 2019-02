Verstappen rijdt in oefensessie de zesde tijd

Max Verstappen heeft op zijn derde testdag van de Formule 1 in Barcelona 128 rondjes gereden. Het merendeel daarvan, 69, legde hij in de ochtenduren af. In de middagsessie bleef hij langere tijd langs de baan, om in het laatste half uur nog even zijn opwachting te maken.

Verstappen legde zijn snelste rondje af in 1.18,395, de zesde tijd. Carlos Sainz ging in zijn McLaren het hardst, 1.17,144. De Spanjaard kwam tot 130 rondjes.

,,Geen perfecte dag, wel een goede dag”, reageerde Verstappen tegen Verstappen.nl. Dat hij ’s middag lange tijd in de pits stond had een reden. Verstappen: ,,Er zijn altijd dingen die je even wilt controleren, in plaats van ze kapot te rijden. We hebben een routinecontrole uitgevoerd, waarna we weer naar buiten zijn gegaan.”

De Duitser Sebastian Vettel crashte tijdens het ochtendprogramma met zijn Ferrari, maar kwam er ongeschonden vanaf. De Italiaanse renstal gaf een technische mankement op als oorzaak van het ongeval, waarbij de wagen van de voormalig wereldkampioen zwaar beschadigd raakte.

Vettel kwam daardoor niet verder dan 40 ronden, maar was wel goed voor de derde tijd (1.18,195). Wereldkampioen Lewis Hamilton reed in zijn Mercedes de negende tijd, 1.18,943.

In de testperiode in Barcelona gaat het vooral om zoveel mogelijk ronden te rijden en data te verzamelen over de nieuwe wagen. Het seizoen begint op 17 maart in Melbourne. De tests op het Circuit de Catalunya duren nog tot vrijdag.