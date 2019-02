Vijf skiërs opgepakt bij invallen dopingzaak

Vijf sporters zijn woensdag door de politie in het Oostenrijkse Seefeld opgepakt bij invallen in de strijd tegen doping. In Seefeld zijn de wereldkampioenschappen Noordse Combinatie aan de gang. Van de aangehouden skiërs zijn er twee afkomstig uit Oostenrijk en twee uit Estland en één uit Kazachstan.

De politie deed in totaal negen aanhoudingen. Naast de vijf skiërs zijn er nog twee personen aangehouden in Seefeld. In Duitsland werden twee personen opgepakt van wie een sportdokter.

Woensdag deed de politie zestien invallen, die deel uitmaken van een grote operatie waarbij een Duitse ‘criminele organisatie’ doelwit is. Volgens de politie is de sportdokter de spil van die organisatie.