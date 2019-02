Büchli en Bos verder op keirin

Matthijs Büchli en Theo Bos hebben bij de WK baanwielrennen in Pruszkow de kwartfinales bereikt op het onderdeel keirin. Beiden deden dat via de herkansingen nadat ze er in de eerste ronde niet in waren geslaagd in hun heat bij de eerste twee te eindigen.

In die herkansingen belandden ze in dezelfde heat met verder de Braziliaan Kacio Freitas en de Canadees Hugo Barrette, die in de wereldbeker net achter Büchli als tweede was geëindigd. Büchli en Bos, die beiden deel uitmaken van het commerciële team Beat, klaarden de klus en finishten respectievelijk als eerste en tweede. Later op de middag volgen de kwartfinales, donderdagavond gaat het om de medailles.