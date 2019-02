Büchli overtuigend naar finale, Bos eruit

Matthijs Büchli heeft bij de WK baanwielrennen in Pruszkow op overtuigende wijze de finale bereikt op het onderdeel keirin. De Noord-Hollander, in Rio 2016 goed voor olympisch zilver, won zijn halve finale net voor de sterke Australiër Matthew Glaetzer. De Brit Jack Carlin plaatste zich ook voor de eindstrijd.

Theo Bos slaagde daar in de andere halve finale niet in. Bos, de wereldkampioen van 2006, zag zijn halve finale eerst worden stilgelegd omdat het vermoeden bestond dat hij te vroeg voor de scooter, waarachter de zes renners hun eerste rondjes rijden, was gekomen.

Dat bleek niet zo te zijn en Bos herhaalde zijn tactiek door vanuit zesde positie zo snel mogelijk de kop te nemen. Hij hield het niet vol en zag het hele veld voorbij komen met de Duitser Stefan Bötticher als snelste. Ook de Fransman Sébastien Vigier en de Japanner Yudai Nitta gaan om de medailles rijden.