Del Potro last weer pauze in op doktersadvies

De Argentijnse tennisser Juan Martin del Potro moet op advies van de artsen een nieuwe rustpauze inlassen om te herstellen van zijn knieblessure. Hij heeft zich om die reden afgemeld voor het masterstoernooi in Indian Wells, dat hij vorig jaar won.

Del Potro lag er vier maanden uit met een breuk in een knieschijf. Hij maakte vorige week zijn rentree in Delray Beach, waar hij met een zwaar ingetapete knie speelde en tot de kwartfinales reikte. Na dat toernooi besloot hij al het toernooi in Acapulco van deze week over te slaan. ,,Ik moet helaas ook afzeggen voor Delray Beach, een van mijn favoriete toernooien, maar ik volg het advies van mijn artsen”, aldus de nummer 4 van de wereld.

Del Potro stond vorig jaar nog in de finale van de US Open, die hij verloor van Novak Djokovic.