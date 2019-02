Tennisser Roger Federer ligt in Dubai nog steeds op schema om voor de honderdste keer een toernooi te winnen. De voormalige nummer één van de wereld en twintigvoudig winnaar van een grandslam versloeg in de kwartfinale de Hongaar Marton Fucsovics. Dat deed hij in twee sets, 7-6 (6) 6-4.

Eerder bereikten ook Stefanos Tsitsipas en Gaël Monfils de laatste vier. De Griek versloeg in drie sets de Pool Hubert Hurkacz, 7-6 (4) 6-7 (1) 6-1. Monfils was eveneens in drie sets te sterk voor de Litouwer Ricardas Berankis, 6-1 6-7 (3) 6-2. De Fransman won onlangs nog het toernooi van Rotterdam.