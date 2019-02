Leclerc voorlopig de snelste in Formule 1

Charles Leclerc heeft op de derde dag van de tweede testvierdaagse van de Formule 1 zijn Ferrari even op volle snelheid laten rijden. De Monegask klokte 1.16,231 in de ochtendsessie op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona. Daarmee was hij slechts 6 honderdsten verwijderd van de rondetijd waarmee Lewis Hamilton vorig jaar poleposition veroverde voor de Grand Prix van Spanje.

In de middagsessie kwam niemand meer in de buurt van de tijd van Leclerc, die ruim 138 ronden aflegde. Zijn tijd is ook de snelste tot nu toe van alle in Barcelona gehouden testdagen.

Pierre Gasly zorgde in de middagsessie met een crash in zijn RB15 voor de meeste opschudding. De Franse ploeggenoot van Max Verstappen bij Red Bull vloog uit de bocht. De testsessie werd voor een klein half uur stilgelegd.

Gasly kwam er zonder letsel vanaf. Red Bull beloofde de hele nacht door te werken aan de reparatie van de auto, zodat Verstappen op de laatste testdag weer in actie kan komen.

,,Het was een stevige crash en het was mijn fout”, liet Gasly weten. ,,Ik maakte een fout in bocht 9 en raakte de controle kwijt. Ik voel me vooral schuldig voor onze mannen in de garage, die nu de hele nacht moeten doorwerken. Afgezien van dat ik nog een beetje na tril voel ik me verder goed.”

Verder wilde hij het vooral over positieve zaken hebben. ,,We hebben nu een aantal dagen veel rondjes gereden en de indruk van de auto is goed. We liggen op schema. Met de dag gaan we beter begrijpen hoe we het beste in deze auto naar boven kunnen halen. Het resultaat moet straks bij de openingsrace in Melbourne zichtbaar zijn.”