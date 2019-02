Testsessie stilgelegd na zware crash Gasly

Formule 1-coureur Pierre Gasly is in de middagsessie van zijn vierde testdag in zijn RB15 gecrasht. De Franse ploeggenoot van Max Verstappen bij Red Bull vloog uit de bocht op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona. De testsessie werd voor een klein half uur stilgelegd.

Gasly is er zonder letsel vanaf gekomen. Hij kon al direct om zijn beschadigde wagen heen lopen. De Fransman werd uit voorzorg nog in het medische centrum op het circuit nagekeken.

De baan moest worden gerepareerd en de Formule 1-bolide verwijderd van het Spaanse circuit. Gasly had donderdag 65 ronden gereden en zijn beste tijd was 1.17,091.

Gasly moest vorige week dinsdag de middagsessie ook vroegtijdig afbreken. De Fransman raakte de controle over zijn bolide kwijt en belandde in de vangrail van kunststof.