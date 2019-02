Van Gerwen verliest in Premier League

Titelverdediger Michael van Gerwen is in de Premier League Darts niet langer ongeslagen. Tijdens de vierde speelavond in Exeter ging de wereldkampioen pijnlijk onderuit tegen de Engelsman James Wade. De viervoudige kampioen verloor met 3-7. Van Gerwen sloot het duel af met een gemiddelde van 94.33. Wade eindigde op 95.65. Zijn percentage op de beslissende dubbels was echter aanzienlijk beter: 46 procent tegen 27 procent van de Brabander.

Van Gerwen blijft met zes punten aan de leiding in de lucratieve competitie. Wade steeg met vijf punten naar de bovenste regionen.

In de laatste partij van de avond gooit Raymond van Barneveld tegen de Engelsman Michael Smith. Beiden hebben dit seizoen nog niet gewonnen in de Premier League.