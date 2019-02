Viviani sprint naar etappewinst in Emiraten

Elia Viviani is de winnaar van de vijfde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Na een 181 kilometer lange vlakke etappe vanuit Sharjah eindigde de rit zoals verwacht in een massasprint in Khor Fakkan. Vlak achter de Italiaan van Deceuninck – Quick-Step sprintte de Colombiaan Fernando Gaviria naar plaats twee. De Duitser Marcel Kittel werd derde.

Primoz Roglic blijft leider in het algemeen klassement met Alejandro Valverde als eerste achtervolger. De Sloveen van Team Jumbo-Visma heeft een voorsprong van 21 seconden op de Spanjaard. Wilco Kelderman is de beste Nederlander op de vijfde plaats (0.54 achter Roglic).

De vijfde etappe kende een lange aanloop en het peloton deed het mede vanwege de hard wind en uit vrees voor waaiers rustig aan.

De dag eindigde met vier sprinters die bijna op lijn over de streep kwamen. Ook Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) mengde zich voorin. Uiteindelijk versloeg Viviani zijn oud-ploeggenoot Gaviria, die dit jaar voor UAE Emirates fietst. De Colombiaan was in de tweede etappe wel de beste in de massasprint.

Vrijdag zijn de klimmers weer aan de beurt als er in de zesde en voorlaatste etappe bergen op het programma staan. Vanuit startplaats Ajman wordt er 180 kilometer gefietst naar Jebel Jais.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten is nieuw op de kalender. Vorig jaar waren er nog twee losse koersen, de Dubai Tour en de Ronde van Abu Dhabi. De koers, die deel uitmaakt van de UCI WorldTour, duurt tot en met zaterdag.