Atlete Vetter breekt vijfkamp af

Atlete Anouk Vetter heeft de vijfkamp bij de EK indoor in Glasgow na drie onderdelen afgebroken. De Arnhemse besloot niet meer van start te gaan op het vierde onderdeel, het verspringen. Ze had last van haar afzetvoet en wilde geen risico nemen.

De Europees kampioene op de zevenkamp van 2016 stond in de tussenstand vierde. Die klassering dankte ze aan 8,33 seconden op de 60 meter horden, 1,75 meter bij het hoogspringen en 15,40 meter met het kogelstoten. Ze deed voor het eerst in vier jaar mee aan een vijfkamp.

De Britse Katherina Johnson-Thompson is de topfavoriete voor het goud. Ze leidt riant in de tussenstand.