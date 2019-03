Bonevacia eruit op 400 meter, Van Diepen door

Liemarvin Bonevacia is bij de EK indoor in Glasgow in de series van de 400 meter uitgeschakeld. De atleet van Curaçao eindigde in zijn heat als zesde en laatste in 47,86. Hij won twee jaar geleden bij de EK indoor in Belgrado nog brons.

De 29-jarige Bonevacia liep twee weken geleden bij de NK indoor nog een seconde sneller; met 46,87 verdiende hij toen zijn ticket voor Glasgow. Maar in de Schotse hal kwam de atleet van Rotterdam Atletiek er niet aan te pas. In de laatste 100 meter verkrampte hij en moest de lopers voor hem laten gaan.

Nederlands indoorkampioen Tony van Diepen deed het heel wat beter. Hij liep bekeken naar de tweede plaats in zijn serie in 47,32 en plaatste zich rechtstreeks voor de halve finales op vrijdagavond. De Tsjech Jan Tesar, medaillekandidaat op de 400 meter, kwam in de race van Van Diepen ten val.