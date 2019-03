Bos en Ligtlee naar finale kilometer tijdrit

Theo Bos en Sam Ligtlee zijn bij de wereldtitelstrijd baanwielrennen in het Poolse Pruszkow doorgedrongen tot de finale op het onderdeel kilometer tijdrit. Bos, vorig jaar derde bij de WK in Apeldoorn, realiseerde de tweede tijd: 1.00,133. Ligtlee plaatste zich met een tijd van 1.01,062 als zevende voor de finale, waarin vrijdagavond de acht snelste renners uit de kwalificaties in actie komen. Ligtlee werd afgelopen zomer bij de EK in Glasgow derde.

De Fransman Quintin Lafargue bleef als enige onder de minuut: 59,845. Titelverdediger Jeffrey Hoogland liet het zware en niet-olympische onderdeel schieten in Pruszkow.