De Witte door naar finale 400 meter

Lisanne de Witte heeft zich bij de EK indooratletiek in Glasgow overtuigend geplaatst voor de finale van de 400 meter. De 26-jarige atlete rende in haar heat uit de halve finales naar de tweede plaats in een persoonlijk record van 52,38. Die klassering gaf haar toegang tot de eindstrijd op zaterdag.

De Witte toonde met een machtig optreden haar vorm en kandidatuur voor een medaille. Ze begon ietwat voorzichtig en lag na de eerste ronde op de vierde plaats. Haar versnelling op de laatste meters was indrukwekkend. Ze zette van alle halvefinalisten de vierde tijd neer. De Zwitserse Lea Sprunger was een klasse apart met een tijd van 51,90, de beste Europese tijd van dit jaar.

Vorige zomer verraste De Witte met brons op de 400 meter bij de EK outdoor in Berlijn in een Nederlands record van 50,77.