De Witte overtuigend door op 400 meter

Lisanne de Witte heeft zich bij de EK indooratletiek in Glasgow overtuigend geplaatst voor halve finales van de 400 meter. De 26-jarige atlete won haar serie in 52,56 en dat was de tweede tijd van alle deelneemsters. Alleen de Zwitserse Léa Sprunger ging harder op de twee rondjes door de Schotse atletiekhal. Zij won haar reeks in 52,46.

De Witte toonde haar vorm en kandidatuur voor een medaille. Vorige zomer verraste ze met brons op de 400 meter de EK outdoor in Berlijn in een Nederlands record van 50,77.

De halve finales zijn vrijdagavond.