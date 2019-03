Federer tegen Tsitsipas in finale Dubai

Tennisser Roger Federer heeft de finale van het toernooi van Dubai bereikt. De Zwitser, twintigvoudig winnaar van een grandslam, versloeg op het hardcourt in de Verenigde Arabische Emiraten de Kroaat Borna Coric. Dat deed hij in iets meer dan een uur en in twee sets, 6-2 6-2.

Federer onderneemt in Dubai een poging om voor de honderdste keer een toernooi te winnen.

Zijn tegenstander in de finale is Stefanos Tsitsipas. De 20-jarige Griek won in de halve finale van de Fransman Gaƫl Monfils. Dat deed hij in drie sets, 4-6 7-6 (4) 7-6 (4).

Voor Tsitsipas, die op de Australian Open in de halve eindstrijd verloor van de Spanjaard Rafael Nadal, was het zijn achtste opeenvolgende zege.