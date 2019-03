Ganna weer de snelste op achtervolging

De Italiaan Filippo Ganna heeft bij de wereldtitelstrijd baanwielrennen in Pruszkow de individuele achtervolging gewonnen. Ganna bleef opnieuw maar net boven het wereldrecord: 4.07,992. De mondiale toptijd staat op 4.07,251, gereden op hoogte in Mexico door de Amerikaan Ashton Lambie.

In de kwalificaties was Ganna zelfs nog iets sneller geweest. Zijn 4.07,456 is nu het wereldrecord op laaglandbanen.

Ganna was in de finale duidelijk te snel voor de Duitser Domenic Weinstein, die tot 4.12,571 kwam. Het brons was voor Davide Plebani, eveneens een Italiaan.

Ganna was in 2016 en 2018 ook al de beste van de wereld. De 22-jarige Italiaan komt sinds dit jaar op de weg uit voor Team Sky.