Harden leidt Rockets met 58 punten langs Heat

Sterspeler James Harden heeft de basketballers van Houston Rockets met 58 punten langs Miami Heat geleid. Het werd 121-118 in Houston.

De thuisploeg keek in het derde kwart tegen een achterstand aan van maar liefst 21 punten en leek geslagen. In het laatste kwart maakte de club van Harden 35 punten tegenover 20 voor Miami Heat. In de slotfase, met nog ruim zes minuten op de klok, maakten de Rockets veertien punten op een rij. Tien van die punten nam Harden voor zijn rekening.

Philadelphia 76ers wist voor het eerst sinds 2008 te winnen van Oklahoma City Thunder. In Oklahoma wonnen de Sixers met 108-104. Tobias Harris van de Sixers was goed voor 32 punten en Ben Simmons noteerde een triple-double.