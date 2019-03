Koster zesde op 3000 meter

Atlete Maureen Koster heeft geen medaille kunnen bemachtigen op de 3000 meter bij de EK indoor in Glasgow. Ze eindigde in de finale als zesde in 8.56,22, ver achter de Britse Laura Muir, die haar titel prolongeerde in een kampioenschapsrecord van 8.30,61.

Koster probeerde het wel. De 26-jarige Boskoopse liep het eerste deel van de race keurig voorin, maar ze verloor geleidelijk terrein na een tempoversnelling van de Duitse Konstanze Klosterhalfen, die als tweede finishte in 8.34,06. Koster veroverde in 2015 nog brons bij de EK indoor in Praag.

Julia van Velthoven passeerde de finish als dertiende in 9.14,90.