Kupers en Douma uitgeschakeld op 800 meter

Thijmen Kupers is er net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van de 800 meter bij de EK indoor in Glasgow. De atleet uit Groningen eindigde in zijn serie als derde, een klassering die geen rechtstreekse doorgang verschafte. Hij zat met 1.48,72 evenmin bij de beste twee tijdsnelsten die ook een ronde verder mochten.

Richard Douma, de tweede Nederlandse deelnemer, rende naar de zesde plaats in zijn heat in 1.50,36 en dat betekende eveneens uitschakeling.

Kupers leek heel zeker van zijn zaak. Hij nam na een ronde de leiding en bepaalde het tempo. In de laatste van vier rondjes kwam de Zweed Andreas Kramer over hem heen. Op de laatste meters naar de finish kwam de Tsjech Filip Snejdr langszij en die drukte zijn borst een fractie eerder over de meet dan Kupers. Het verschil was een honderdste van een seconde.