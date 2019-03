Kyrgios wint ook van Wawrinka in Acapulco

Nick Kyrgios heeft zijn sensationele zege op Rafael Nadal een passend vervolg gegeven door in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Acapulco Stan Wawrinka te verslaan. De Australische tennisser had te maken met kramp, maar knokte zich in drie sets voorbij de drievoudig grandslamkampioen: 7-5 6-7 (3) 6-4.

Kyrgios werd tegen Wawrinka weer meerdere malen behandeld. Vroeg in de wedstrijd wegens een handblessure en in de derde set vanwege kramp. De nummer 72 van de wereld ging al na drie minuten onderuit waardoor een wond op zijn rechterhand open ging. Na tweeënhalf uur maakte Kyrgios het duel af met een lovegame.

Kyrgios werd donderdag na zijn zege op Rafael Nadal bekritiseerd door de Spanjaard. Volgens Nadal ontbreekt het Kyrgios aan respect voor de tegenstander, het publiek en zichzelf.

In de halve finales neemt Kyrgios het op tegen de Amerikaan John Isner. De nummer 3 van de plaatsingslijst won in drie tiebreaks van de Australiër John Millman: 7-6 (2) 6-7 (4) 7-6 (4). De partij was pas om 02.30 uur plaatselijke tijd afgelopen.

De andere halve eindstrijd gaat tussen de Brit Cameron Norrie en Alexander Zverev uit Duitsland.