Roglic verstevigt leiding met etappezege

Primoz Roglic heeft de eindzege in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten voor het grijpen. De Sloveen van de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma won vrijdag de zesde en voorlaatste etappe, die over 180 kilometer van Ajman naar Jebel Jais ging. Roglic was in de sprint bergop net iets sneller dan Tom Dumoulin, die als tweede finishte. Wilco Kelderman, ploeggenoot van Dumoulin bij Sunweb, eindigde als zesde.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten eindigt zaterdag met een vlakke rit over 145 kilometer in en om Dubai. Roglic verdedigt in de slotrit een voorsprong van 31 seconden op de Spanjaard Alejandro Valverde, die dinsdag de derde etappe op zijn naam schreef. Kelderman staat vijfde en Dumoulin is zesde. De Nederlanders hebben een achterstand van respectievelijk 1.04 en 1.08 op Roglic.