Van der Sloot krijgt rust van Havenga

Arno Havenga heeft Sabrina van der Sloot niet opgenomen in zijn selectie voor de laatste wedstrijd in de poulefase van de FINA World League, thuis tegen Frankrijk. De topschutter van Oranje, onlangs uitgeroepen tot beste speelster van Europa, krijgt rust.

Oranje neemt het op dinsdag 5 maart in Zwemcentrum Rotterdam, dat sinds half februari is omgedoopt in het Rie Mastenbroekbad, op tegen Frankrijk.

Het Nederlands team is al zeker van de volgende fase van de World League, de zogenoemde Europa Cup Final (29 tot en met 31 maart). Tijdens die Europese eindstrijd met zes ploegen plaatsen de drie beste landen zich voor de Super Final (4 tot en met 7 juni) waar voor de winnaar het eerste ticket voor de Olympische Spelen van Tokio klaarligt.