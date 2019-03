Van Diepen met record naar finale 400 meter

Tony van Diepen heeft verrassend de finale van de 400 meter bij de mannen bereikt op de EK indooratletiek in Glasgow. De Nederlands indoorkampioen deed dat door op de tweede plaats te eindigen in zijn heat van de halve finales. De 22-jarige atleet noteerde bovendien een dik persoonlijk record van 46,62.

Van Diepen liep vrijdagochtend in de series al heel bekeken en was ook in de halve finales alert. Hij nestelde zich na de eerste ronde op de derde plaats en wist na het uitkomen van de laatste bocht de Spanjaard Lucas Bua in te halen. Alleen de Noor Karsten Warholm was behoorlijk sneller: 45,95.

Van Diepen is deze winter sneller dan ooit op de 400, terwijl hij eigenlijk traint voor de 800 meter. Op die afstand richt hij zich in het buitenseizoen.