Verstappen rijdt slechts 29 ronden

Max Verstappen heeft op de ochtend van de laatste testdag in Barcelona minder ronden kunnen rijden dan gehoopt. Hij bleef op Circuit de Barcelona-Catalunya steken op 29 rondjes.

Sebastian Vettel was in zijn Ferrari het snelst met een tijd van 1.16,221. Romain Grosjean (Haas) reed de meeste ronden van alle coureurs: 73 in totaal.

Verstappen begon met vertraging aan de laatste testdag. Zijn team werkte ’s nachts door om de RB15 gereed te krijgen voor de afsluitende testdag.

De Alfa Romeo van Kimi Räikkönen viel bij het uitkomen van de tweede bocht stil en omdat het even duurde voordat de auto werd weggehaald, eindigde de sessie met een code rood.