Vetter valt terug op vijfkamp na hoogspringen

Atlete Anouk Vetter is na het tweede onderdeel op de vijfkamp bij de EK indoor in Glasgow gezakt van de vierde naar de zevende plaats. De oud-Europees kampioene op de zevenkamp (2016) verdiende relatief weinig punten met 1,75 meter bij het hoogspringen. Ze was begonnen met de vierde tijd op de 60 meter horden (8,33).

De top drie liep fors uit op de 26-jarige Arnhemse, die voor het eerst in vier jaar weer meedoet aan een vijfkamp. De Britse titelfavoriete Katherina Johnson-Thompson sprong over 1,96 en leidt met een straatlengte voorsprong. Ze heeft 2252 punten, al 281 meer dan Vetter (1971). De Letse Laura Ikauniece staat tweede (2093) en de Britse Niamh Emerson derde (2075).

De vijfkamp wordt vervolgd met kogelstoten, een onderdeel waarop Vetter veel punten kan scoren.